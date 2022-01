Mbuji-Mayi : « Ngoyi Kasanji est un juriste assimilé » (Marcelin Bilomba )

Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l’État en matière économique, s’attaque farouchement au député Ngoyi Kasanji dans une vidéo devenue virale sur Twitter. Il accuse l’élu de Mbuji Mayi d’avoir détruit la MIBA.

Le conseiller spécial du président Félix Tshisekedi en matière économique, contredit l’honorable Ngoyi Kasanji qui a dénoncé le prix exorbitant de la construction d’une école au Kasaï Orientale qui coûterait une somme de 3 millions USD.

Dans sa réplique Marcelin Bilomba est allé jusqu’aux attaques personnelles, pas digne d’un conseiller du chef de l’Etat. Il a accusé Ngoyi Kasanji d’avoir détruit la Minière de Bakwanga (MIBA).

« Le député Ngoyi Kasanji à peine assimilé à un juriste, diplômé d’une école parallèle. S’il veut entrer dans la cour des grands, il doit respecter ceux qui veulent travailler. Je pense que Ngoyi Kasanji a détruit cette province. Il a détruit la MIBA et il n’a aucune leçon à donner. Ngoyi Kasanji est un juriste assimilé. Il n’a qu’à apprendre et à observer auprès des maîtres de l’ouvrage en tant que député pour obtenir les termes de référence, le cahier des charges, les bordereaux des prix et des quantités pour les faire contrôler par les architectes et ingénieurs pour montrer qu’il y a eu surfacturation. Il n’a rien fait de ça. Il fait du show-biz et du spectacle », a dit Marcelin Bilomba.

Le conseiller principal du chef de l’Etat accuse Ngoyi Kasanji de s’accaparer de la baisse des prix des billets d’avion. Acte qu’il qualifie de gros mensonges. « Je vois ici des panneaux publicitaires où il s’affiche comme l’auteur de la baisse des prix des billets d’avion. C’est un gros mensonge. Cette baisse des billets d’avion est l’œuvre du ministre de l’Economie Jean-Marie Kalumba », a-t-il ajouté.