Célébrée tout le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme édition 2022, sera officiellement lancée dans la ville de Mbandaka à Equateur.

Gisèle Ndaya ministre du Genre, Famille et Enfants, y est attendue pour donner le go de cette activité qui a pour thème au niveau international: « L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable ». En République Démocratique du Congo, le thème adopté est : « L’autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes ».

Selon le cabinet de la ministre Gisèle Ndaya, le programme de la journée prévoit un défilé de toutes les forces vives féminines devant la mairie, une foire au parc des jeunes, où plusieurs femmes vont exposer leurs produits et activités de survie.

La veille de la journée du 8 mars, les habitants de Mbandaka, surtout les jeunes filles et mamans, étaient dans la fièvre des préparatifs.

Elles ont pris d’assaut boutiques et magasins pour préparer leurs toilettes.

Des pagnes du 8 mars, ont été distribués par différentes associations et services à certaines femmes tandis que d’autres s’en sont procurés par leurs propres moyens.

Femmes politiques, journalistes, fonctionnaires, enseignantes, opératrices économiques, militantes des droits de la femme, élèves filles, toutes font la queue chez des couturiers.