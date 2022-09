Mauritanie : l’ancien président Abdel Aziz libéré

L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, a été libéré dans la nuit de mercredi à jeudi après plus d’un an de détention préventive et de contrôle judiciaireL’ex-chef d’Etat (65 ans) est élargi, mais son dossier n’est pas clos, selon la justice mauritanienne. L’ancien président qui a dirigé le pays de 2009 à 2019 est dans l’attente de son procès pour corruption présumée, dont la date n’est pas encore fixée.

Aziz remplacé à la présidence par Mohammed Ould Ghazouani, a été inculpé en mars 2021 en même temps qu’une dizaine de hautes personnalités pour des faits présumés de corruption, blanchiment d’argent, enrichissement illicite, dilapidation de biens publics, octroi d’avantages indus et obstruction au déroulement de la justice.

L’ancien président tombé en disgrâce, était placé en détention en juin de la même pour non-respect des mesures de son contrôle judiciaire et trouble à l’ordre public.

En janvier 2022, il est élargi pour des raisons de santé, mais maintenu sous contrôle judiciaire. En mars, la justice mauritanienne a levé le contrôle judiciaire imposé à ses co-inculpés.

Cette décision de justice, lui permet de retrouver sa liberté de mouvement. Son passeport lui sera restitué et les clefs de son domicile familial à Akjoujt (sa ville natale, à 250 km au nord de Nouakchott) lui seront remises, selon son principal avocat Mohameden Ould Icheddou à l’AFP. Selon la robe noire, « la priorité de l’ancien président sera d’aller se soigner à l’étranger après tout ce qu’il a subi comme pression et suite à sa maladie cardiaque. »