Maurice Kouakou Bandaman nommé ambassadeur de la Côte d’Ivoire en France (Officiel)

L’écrivain ivoirien Maurice Kouakou Bandaman a été nommé mercredi à Abidjan, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République française après plus de huit ans au poste de ministre de la Culture et de la francophonie, a appris APA de source officielle.« Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Maurice Kouakou Bandaman en qualité d’ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République française avec résidence à Paris», a annoncé Sidi Tiémoko Touré, le ministre ivoirien de la communication et des médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement au terme d’un Conseil des ministres présidé par le président ivoirien Alassane Ouattara.

Romancier, dramaturge et homme politique, Maurice Kouakou Bandaman en sa qualité de ministre sortant de la Culture et de la francophonie, pilotera l’organisation de la 11ème édition du Marché des arts et du spectacle d’Abidjan (MASA) prévue du 07 au 14 mars 2020 dans la capitale économique ivoirienne.

Homme de lettres et de culture, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont «Le fils de la femme mâle», «Côte d’Ivoire : Chronique d’une guerre annoncée » et «Même au paradis, on pleure quelquefois ».