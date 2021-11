Mathieu Mandeng, nouveau PCA de Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire

M. Mathieu Mandeng, un banquier et financier chevronné, nanti de plus de deux décennies d’expériences, est le nouveau Président du Conseil d’Administration (PCA) de Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire.

Déjà directeur général de Standard Chartered Bank Mauritius Ltd, PCA de quatre fonds de Standard Chartered Bank investissant en Inde, en Chine, au Nigeria, au Botswana, à Hong Kong et à l’Ile Maurice ainsi qu’administrateur non exécutif de Standard Chartered Bank Cameroun, sa nomination témoigne du charisme de l’homme et de son parcours de travailleur acharné.

Aujourd’hui, M. Mathieu Mandeng se voit confier la responsabilité du Conseil d’administration dont il était aussi membre, une marque de confiance et de reconnaissance pour la qualité de son leadership.

Homme de vision, d’excellence, M. Mandeng est un esprit brillant connu pour son pragmatisme, son sens élevé de collaboration et jouit d’un historique de performances commerciales record au sein des entités dont il a eu les rênes.

Il est apprécié pour sa capacité à imaginer avec ses équipes des solutions utiles et innovantes, et à hisser ses entreprises au rang des meilleurs de leur écosystème.

Cet énième défi est pour lui, l’occasion d’accompagner la nouvelle équipe dirigeante avec à sa tête John Mokom dans la vision stratégique de la banque, à savoir une banque digitale et innovante exclusivement tournée vers la satisfaction client.

Avant son expérience bancaire, M. Mandeng a travaillé pendant 10 ans dans l’industrie minière et métallurgique en France à divers postes, notamment dans le contrôle financier, la gestion de trésorerie, la finance d’entreprise, la formation et le conseil.