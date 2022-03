JP Mpiana, Werrason, Koffi Olomide, Ferré Gola, Félix Wazekwa… en studio pour le remix de la chanson « Léopards Fimbu » afin de soutenir les fauves congolais.

Toutes les batteries sont mises en marche pour s’assurer de la victoire des Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC) face aux Lions de l’Atlas du Maroc lors des prochaines rencontres. Spécialistes du micro, les célèbres artistes musiciens congolais se sont chargés de l’affaire.

En studio, JP Mpiana, Werrason, Koffi Olomide, Ferré Gola, Félix Wazekwa, Lokwa Kanza, Innoss’b, Herithier Wata, Barbara Kanam, Adolph Domiguez et tant d’autres, préparent le remix de la chanson « Léopards Fimbu », pour pousser l’équipe nationale congolaise à arracher cette victoire, en aller comme au retour.

Lors des audiences accordées à l’un et l’autre par le Ministre des Sports et Loisirs, ils ont été non seulement déterminés à donner le meilleur d’eux, mais aussi de faire renaître l’espoir du sportif congolais à travers cette chanson « Léopards Fimbu » qui a fait le bon temps avec la finale remportée lors de la première édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN).

Les Léopards de la RDC vont recevoir les Lions de l’Atlas du Maroc le 25 mars à Kinshasa au Stade des Martyrs. Le Match retour est prévu à Rabat au Stade Prince Moulay Abdallah, le 29 mars prochain.