La RD Congo affronte ce mardi 12 janvier, la Tanzanie en match amical avant de rallier le Cameroun de Paul Biya où aura lieu la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations dès le 16 janvier 2021.

La rencontre entre les Léopards de la RDC et Taifas Stars de la Tanzanie est prévu à 15 de Kinshasa et 16h00 dans la partie Est du pays.

À quelques heures du coup d’envoi de ce match, le coach national Jean Florent Ibenge a publié le 11 de départ. Une équipe métissée entre jeunesse et vieillesse

Ci-dessous -la liste de 11 entants

1 Matampi

2 Issama Mpeko

12 Ernest Luzolo

22 Inonga Baka

5 Indumba Fasika

14 Amede Masasi

7 Philippe Kizumbi

18 Mika Miché

19 Mayele Fiston

17 Karim Kimvuidi

18 Lilepo Glody



Reserves16 Mukumi Mulama3 Boka Isaka4 Gikanji Doxa6 Wango Mbabu8 Kikasa Wamba9 Joël Beya10 Ngimbi Mercey11 William Likuta13 Ingoli Iyoso20 Atibu Rajabu21 Djuma Shabani23 Mabruki Nathan