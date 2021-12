L’honorable Augustin Matata Ponyo, a, lors de la plénière de jeudi 9 décembre, de nouveau réclamé le rétablissement automatique de (ses) immunité et liberté de mouvement ».

I sied de noter que la levés des immunité de Matata à la demande du Parquet près la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’affaire dédommagement de prétendus commerçants étrangers victimes en 1973-74, des mesures de zaïrianisation.

« Je ne puis m’empêcher de m’interroger, chers collègues sénateurs, sur les réelles motivations qui guident le bureau du Sénat, particulièrement son président dans une sorte de complicité avec le Parquet général près la Cour constitutionnelle à violer manifestement la constitution, les lois et règlements du pays en mijotant de faux dossiers, en profitant des vacances parlementaires pour faire passer un réquisitoire par un traitement par le bureau au mépris des droits fondamentaux notamment ceux relatifs au droit de la défense et au juge naturel », a dénoncé l’ancien Premier ministre qui s’estime victime d’une machination politique visant à l’écarter à une éventuelle candidature à la prochaine présidence de la République prévue en 2023.

Et d’ajoute, « Je me dois de constater le manque criant de volonté et d’engagement de notre bureau à m’assurer la protection », a-t-il pointé avant de demander à « la plénière de s’opposer à toute tentative du bureau du Sénat de s’arroger son pouvoir (pouvoir de la plénière) pour concocter des poursuites judiciaires contre certains sénateurs ciblés pour des raisons politiques.

La réaction du président du sénat Modeste Bahati face aux accusations du sénateur Augustin Matata Ponyo

Visiblement excédé par ses « imputations dommageables » du collègue Matata auxquelles, il a promis de ne pas répondre, le président du Sénat est littéralement sorti de ses gonds.

« Vous êtes responsable de vos actes. Il faut en répondre. Il ne faut pas chercher de bouc émissaire… Le Sénat n’est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez-vous défendre auprès de la justice » .

Et Modeste Bahati de rappeler : « vous dites que vous êtes innocent, (mais) on n’est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence et comme ça, vous nous laissez tranquille ».

Modeste Bahati a encore dit à Matata Ponyo préférer que vous nous ameniez votre document de non-lieu et (qu’) on en termine.