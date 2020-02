Marrakech : Un Béninois arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt international émis contre lui par les autorités judiciaires US

Les services sécuritaires de la ville de Marrakech ont procédé à l’arrestation lundi, d’un ressortissant béninois en exécution du mandat d’arrêt international émis contre lui par les autorités judiciaires américaines pour son implication présumée dans des affaires d’escroquerie.Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), publié ce mardi, le pointage du suspect dans la base de données d’Interpol a révélé qu’il fait l’objet d’une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle datée du 22 octobre dernier.

Le mis en cause est soupçonné d’implication dans la falsification de documents d’identité et bancaires et leur utilisation pour fournir de fausses déclarations de revenus, ce qui lui a permis d’obtenir des compensations fiscales s’élevant à plus de 870 mille de dollars.

Le prévenu a été placé en garde à vue, dans l’attente de statuer sur son extradition aux autorités judiciaires américaine, ajoute la même source.

L’arrestation du suspect s’inscrit dans le cadre de l’activation de la coopération bilatérale avec les autorités américaines dans les domaines de la sécurité, ainsi que dans le renforcement des mécanismes de recherche et de poursuite des personnes recherchées au niveau international pour des crimes organisés, y compris des affaires de corruption financière, conclut le communiqué.