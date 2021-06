Maroc : une série numérique pour sensibiliser sur les enjeux de la Méditerranée

L’initiative portée par le groupe de médias Medi 1 vise à attirer l’attention des populations sur les défis auxquels fait face cette région.La Méditerranée est l’une des zones les plus stratégiques de la planète. Pour éveiller les habitants des deux rives de cet espace maritime, Medi 1, en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée (UpM), lance une série numérique intitulée « 2 minutes pour comprendre ».

Le lancement de cette production entre dans le cadre de la « Journée de la Méditerranée » qui sera célébrée pour la première fois le 28 novembre prochain, informe un communiqué parvenu à APA ce mercredi.

Composée de six épisodes, la série a pour objectif d’aborder les problématiques majeures des pays méditerranéens, tout en proposant une vision et des solutions viables pour appréhender l’avenir de cet espace commun, explique la note.

Elle est introduite par le Secrétaire Général de l’UpM, Nasser Kamel et l’Ambassadeur de France pour la Méditerranée, Karim Amellal. Les thématiques abordées par les experts incluent le dérèglement climatique, l’économie bleue, le rôle des femmes, la jeunesse et l’internationalisation de l’enseignement supérieur.

Les analyses seront accessibles sur les plateformes numériques Medi 1 News et Medi 1 podcast ainsi que sur les supports digitaux de l’Union pour la Méditerranée. Cette structure souligne que sa collaboration avec le groupe de presse marocain a pour but d’informer les citoyens, de valoriser ce bien commun et de célébrer les richesses de la Méditerranée : histoire, ressources naturelles et peuples.