Maroc : Reprise fin juillet du championnat marocain de football

Le championnat marocain de football va reprendre fin juillet et les entraînements débuteront la semaine prochaine, a annoncé, mardi à Rabat, le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, Othmane El Ferdaous.Cette annonce a été faite lors de la réunion tenue par la commission des secteurs sociaux au parlement pour discuter de la situation du secteur de la jeunesse et des sports à l’aune de la pandémie du coronavirus et les mesures préventives entreprises par le ministère et son plan d’action post-confinement.

Réuni aujourd’hui même en visioconférence avec les clubs des championnats de football (1ère et 2ème divisions), les ligues régionales ainsi que les ligues nationales du football amateur, football féminin et football diversifié, pour préparer la reprise, le Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé la reprise du championnat le 25 juillet prochain avec les matchs en retard.

Les rencontres se joueront de nuit (18h, 20H et 22h), à huis clos et tous les jours sauf les lundis. Chaque club disputera deux matchs par semaine.

Les entraînements vont pouvoir reprendre à partir de ce week-end, mais individuellement d’abord, avec la présence de 10 joueurs maximum sur le terrain. Cette étape va s’étaler sur 10 jours. Lors de la deuxième étape, les entraîneurs vont pouvoir programmer des séances collectives pour une vingtaine de jours avant de laisser le temps au championnat.

La FRMF va faire jouer les matchs en retard en premier et s’attend à tout finir le 13 septembre prochain. Pour la reprise, un protocole sanitaire sera adopté en vue de fournir les conditions sanitaires requises dans le plein respect des mesures et procédures décidées par les autorités et dictées par la FIFA.

Pour rappel, la fédération marocaine de football avait suspendu le 14 mars dernier jusqu’à nouvel ordre les matchs de différentes compétitions marocaines de football, toutes catégories confondues.

La décision a été prise pour contenir la propagation du coronavirus dans le pays.