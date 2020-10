Maroc : reprise à Bouznika du dialogue interlibyen

Un deuxième round de négociations entre les parties libyennes s’est ouvert vendredi soir à la station balnéaire marocaine de Bouznika.En effet, les délégations du haut conseil d’Etat libyen d’une part et du parlement de Tobrouk de l’autre, se sont rencontrées pour poursuivre la série de discussions destinée à donner un nouvel élan aux efforts et aux initiatives visant à trouver une solution politique à la crise libyenne.

Pour rappel, les pourparlers libyens, tenus du 7 au 10 septembre dernier à Bouznika avaient abouti à l’adoption d’un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes régaliens.

Les deux parties avaient affirmé que leurs discussions, qui se sont déroulées dans « une atmosphère amicale et fraternelle marquée par la compréhension et le consensus », interviennent suite à leur conscience de la situation actuelle du pays, à différents niveaux. Une situation extrêmement dangereuse menaçant la sécurité, l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’État, née des interventions étrangères négatives qui ravivent les guerres et les alignements régionaux et idéologiques.

Elles avaient de même souligné que ces réunions interviennent en application de l’article 15 de l’accord politique libyen conclu à Skhirat en décembre 2015 et en confirmation des conclusions de la conférence de Berlin soutenant la solution politique et sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et s’expliquent par leur conscience des répercussions dangereuses nées de la division politique et institutionnelle qui a fait que le citoyen a perdu confiance en le rôle des institutions législatives, exécutives et de contrôle, en raison des mauvaises conditions de vie à tous les niveaux.

Les parties libyennes avaient également appelé l’ONU et la communauté internationale à soutenir les efforts du Maroc visant à réunir les conditions adéquates et à créer un climat propice pour parvenir à une solution politique globale en Libye.