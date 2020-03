Maroc : Report de la 22ème édition du Festival du cinéma africain de Khouribga

La 22e édition du Festival du cinéma africain de Khouribga (FCAK), initialement prévue du 28 mars au 4 avril, a été reportée à une date ultérieure, annonce la Fondation du FCAK.Dans un communiqué, la Fondation précise que le report de cette édition a été décidé « dans le souci de préserver la sécurité sanitaire du pays et des citoyens, invités du Festival », en conformité avec les mesures de précaution face au nouveau coronavirus (Covid-19).

Le Festival du Film Africain de Khouribga (FCAK) est l’un des festivals internationaux les plus réussis, eu égard à ce qu’il véhicule comme valeurs de coopération et de fraternité avec le continent africain.

Le FCAK est devenu une référence incontournable du septième art africain aux côtés du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) organisée chaque deux ans au Burkina Faso.

Pour rappel, le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports a annoncé une batterie de mesures de précaution, en exécution des décisions gouvernementales d’urgence visant à faire face à la situation exceptionnelle liée au risque de propagation du coronavirus au niveau du territoire national.

Il s’agit de l’interdiction de toutes les manifestations auxquelles participent des personnes venant de l’étranger, y compris les conférences et les rencontres culturelles et sportives, et d’interdire toutes les manifestations auxquelles participent plus de 1.000 personnes résidant sur le territoire national, si ces manifestations se tiennent dans des lieux fermés ou spécifiques.