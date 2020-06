Maroc : plus de 8,5 millions ont choisi le train pour leurs déplacements durant le 1er trimestre 2020

L’Office marocains des chemins de fer (ONCF) a transporté un total de 8,7 millions de voyageurs durant le premier trimestre 2020, précise l’ONCF dans un communiqué sur ses résultats trimestriels.L’activité voyageurs a ainsi généré un produit de 37,6 millions de dollars (369 millions DH) au premier trimestre 2020, soit une hausse de 6% par rapport à la même période de l’exercice précédent, précise la même source.

« En 2020, l’ONCF a développé des services complémentaires au train, à forte valeur ajoutée pour offrir à ses clients une gamme de services permettant d’améliorer leur mobilité. L’activité voyageurs propose désormais des canaux de vente diversifiée qui sont de plus en plus axés sur les technologies innovantes », fait savoir le communiqué.

S’agissant de l’activité Fret hors phosphate, elle a généré une recette de 129 millions DH (1 euro = 10,7 DH), en hausse de 3% à fin mars, correspondant à un volume de transport de 2,2 millions de tonnes de marchandises diverses.

Quant aux recettes du transport des phosphates, elles se sont situées à 296 millions DH, en repli de 6% par rapport au premier trimestre 2019, correspondant à un tonnage de 3,5 millions de tonnes.

Au titre du premier trimestre 2020, l’ONCF a réalisé, un chiffre d’affaires de 887 millions de dirhams en hausse de 3,6% par rapport à l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires consolidé a enregistré une diminution de 0,5% par rapport à fin mars 2019 due principalement à la diminution du chiffre d’affaires de quelques filiales, indique l’ONCF.

Au titre du premier trimestre 2020, les dépenses d’investissement du groupe ont atteint les 450 millions DH soit une augmentation de 12% par rapport à la même période de l’exercice précédent, précise le groupe, notant que ces réalisations s’inscrivent dans la continuité du cycle investissement de l’office, et qui concernent principalement les travaux de réhabilitation des infrastructures et du matériel roulant ainsi que l’acquisition de l’équipement et outillage nécessaire à assurer la sécurité du réseau ferroviaire.