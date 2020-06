Maroc : Nomination d’un nouveau président du conseil d’administration de la bourse de Casablanca

Le conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, réuni jeudi, a décidé de nommer à l’unanimité Kamal Mokdad en tant que nouveau président pour succéder à Hamid Tawfiki, dont le mandat arrivait à son terme.Le Conseil d’Administration a tenu à saluer l’action de M. Tawfiki, qui a occupé cette fonction depuis le 17 juin 2016, et à le remercier pour son implication dans le développement et la transformation du marché boursier marocain, ainsi que dans la mise en place du plan stratégique Ambition 2021 de la Bourse de Casablanca », indique un communiqué de la Bourse de Casablanca.

Le nouveau président était jusqu’à présent administrateur de la Bourse de Casablanca, représentant la banque centrale populaire, dont il est directeur général, fait savoir le communiqué.

La Bourse des valeurs de Casablanca est le marché officiel des actions au Maroc. Créée le 7 novembre 1929, la Bourse de Casablanca est la première bourse du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest et la quatrième bourse en Afrique en termes de capitalisation (5.002,77 milliards d’euros). La bourse de Casablanca compte 75 sociétés cotées et 17 sociétés de bourses.