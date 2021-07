Maroc : naissance d’un nouveau champion de l’agriculture

La Compagnie Marocaine de Goutte à Goutte et de Pompage (CMGP) et le Comptoir Agricole du Souss (CAS), ont finalisé ce jeudi leur rapprochement donnant ainsi naissance au groupe CMGP-CAS.Le rapprochement stratégique entre CMGP-CAS est le fruit d’une collaboration entre African Development Partners II (ADP II), une société panafricaine de capital-investissement et la plateforme panafricaine d’investissement alternatif, AfricInvest, informe le communiqué parvenu ce jeudi à APA.

Cette fusion marque le partenariat d’AfricInvest au côté d’ADP II par le biais d’un investissement ciblant l’expansion des moyens et infrastructures d’irrigation pour permettre une production agricole supérieure et durable.

A travers cet apport financier, l’équipe d’AfricInvest vise également à soutenir la croissance des partenariats de CMGP-CAS sur le continent africain, en mobilisant son propre réseau, notamment en Afrique de l’Est et de l’Ouest.

Le nouvel ensemble CMGP-CAS, cumulant un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dirhams, s’efforcera de mettre au point des solutions dans les domaines de l’irrigation, de la fertirrigation, de la protection des récoltes et de l’énergie solaire. Objectif : relever les principaux défis en Afrique, tels que la pénurie d’eau et la sécurité alimentaire.

Par ailleurs, CMGP et CAS apportent une complémentarité en termes de gamme de produits et de canaux de distribution. Cela permettra au groupe ainsi formé de devenir le partenaire de référence pour les agriculteurs de la région, offrant ainsi un « one-stop-shop » dans le secteur agricole marocain et africain.

« Avec la combinaison de CMGP et de CAS, nous avons créé un acteur majeur du secteur, qui se concentrera sur l’innovation pour mieux servir nos clients et améliorer le revenu et la qualité de vie des agriculteurs », a déclaré Sofiane Lahmar, Associé chez Development Partners International (DPI) qui conseille ADP II.

« AfricInvest est enthousiaste à l’idée de s’associer à CMGP-CAS dans la prochaine étape de son développement, en mettant à la disposition de ses partenaires les meilleures solutions d’irrigation et de fertilisation permettant de maximiser la production alimentaire tout en réduisant la consommation d’eau », a ajouté Brahim El Jai, senior partner au sein d’AfricInvest.