Maroc: Les recettes touristiques accusent un repli de 33,2%

Les recettes du tourisme au Maroc ont accusé un repli de 33,2 %, soit 11,1 milliards de dirhams, durant les six premiers mois de l’année en cours, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des Finances.Dans sa note de conjoncture pour le mois d’août, la DEPF souligne que le secteur touristique, qui a connu une baisse de sa valeur ajoutée de 7 % au premier trimestre 2020, après une hausse de 2,9 % il y a une année, continue d’afficher des retraits importants au niveau de ses recettes.

Ces recettes ont cumulé une baisse de 71,7 % au titre du deuxième trimestre 2020, soit une perte de 11,8 milliards de dirhams (1 euro = 10,8 DH)=, poursuit la même source, relevant que le nombre des arrivées touristiques s’est contracté de 63 % à fin juin 2020 et celui des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés de 59 %.

Pour le mois de juin, le nombre des nuitées réalisées s’est établi à 68.199, en retrait de 97 % en une année, fait savoir la DEPF, ajoutant qu’une évolution plus favorable, bien que modeste, est attendue durant les prochains mois.