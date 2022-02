Maroc: les exportations culminent à plus de 30 milliards d’euros en 2021

Les exportations marocaines, portées par l’amélioration continue et la montée en force du « made in Morocco », ont fait carton plein et ce, malgré les contraintes et les défis qu’impose la pandémie de Covid-19.Selon les statistiques de l’Office des changes, les exportations marocaines ont culminé à près de 30,1 milliards d’euros (327 milliards de dirhams) en 2021, affichant une croissance de 24,3% par rapport à 2020 et de 14,9% comparativement à 2019.

Sans surprise, le secteur des phosphates et dérivés a été la locomotive de ces exportations avec une hausse de 57,1%, tandis que l’aéronautique a renoué avec la performance, signant une progression de 21,9%.

De son côté, l’automobile a vu ses exportations augmenter de 15,9% à plus de 83,78 milliards de DH en 2021, grâce à la demande extérieure adressée à la construction (+35,2%).

S’agissant des exportations en textile et cuir, elles se sont élevées à plus de 36,38 milliards DH (+ 21,6%) alors que les exportations en agriculture et agro-alimentaire (+9,2%) ont dépassé 68,37 milliards DH.