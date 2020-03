Maroc : Le Roi ordonne à ce que la médecine militaire prenne part à la lutte contre le coronavirus

Le Roi Mohammed VI a donné ses instructions pour que la médecine militaire prenne part conjointement avec son homologue civile à la délicate mission de lutte contre la pandémie du Covid19, indique dimanche un communiqué du Cabinet royal.Le Souverain exhorte dans ce contexte particulier, les médecins civils et militaires à « travailler en bonne entente et intelligence, comme ils l’ont toujours fait, car il y va de la santé des marocains et des étrangers se trouvant au Maroc », ajoute le communiqué.

Il a également ordonné de déployer des moyens de médecine militaire « en renforcement des structures médicales dédiées à la gestion de cette pandémie, sous forme de personnel médical et para-médical des Forces Armées Royales(FAR) et ce, à partir du lundi 23 mars 2020 ».

Dès démain, les services sociaux des FAR et de la Gendarmerie royale seront également mobilisés dans le cadre de cette opération.

A ce jour, le Maroc a enregistré 115 cas contamination par le virus de Covid-19, dont quatre morts de trois personnes rétablies entièrement du virus. Le pays vit en état d’alerte sanitaire depuis vendredi 20 mars et jusqu’au 20 avril prochain.