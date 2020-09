Maroc : Le derby casablancais se solde par un nul blanc

Le derby casablancais entre le Raja, leader du championnat marocain de football et son dauphin de Wydad s’est soldé sur un score nul (0-0), jeudi en soirée au complexe Mohammed V à Casablanca.Mettant aux prises le premier au deuxième du classement général, mais aussi deux demi-finalistes de la Ligue des Champions 2020 de la CAF, le 128e derby casablancais, comptant pour la 25e journée du championnat, a abouti à un nul qui n’arrange les affaires d’aucune des deux équipes mais qui semblait quand même satisfaire les deux parties.

Ce résultat met davantage de pression sur les deux éternels rivaux et permet à la Renaissance de Berkane de revenir à 2 points du Raja et à un seul point du WAC.

Toujours fidèle à son scénario prédominant, le derby qui s’est déroulé sans public en raison des mesures préventives anti-Covid-19, a démarré avec beaucoup de prudence de la part des deux pôles footballistiques de Casablanca, surtout que la défaite éloignerait le perdant encore plus du titre de la saison. Aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage au niveau de la possession du ballon.

La première mi-temps n’a connu que deux occasions franches, une de chaque côté. Ayoub El Amloud a failli surprendre Anas Zniti avec un tir de la surface (35e), alors que Omar El Arjoune poussait Reda Tagnaouti à sortir une belle parade pour éloigner son tir à la 38e minute.

De retour des vestiaires, les deux équipes affichaient plus d’ambition. Badiae Aouk testait ainsi la vigilance d’Anas Zniti dès la 48e, alors que le coach du Raja remplaçait Soufiane Rahimi par un attaquant de pointe, Hamid Ahaddad (le buteur du derby aller). Le coaching de Jamal Sellami se poursuivait quelques minutes plus tard et apportait encore plus de fraîcheur à l’attaque des Aigles Verts, avec l’entrée en jeu de Abdelilah Hafidi et de Mahmoud Benhalib. Ces changements ont permis au Raja de dominer légèrement son adversaire pendant la dernière demi-heure. Le match s’achève sur un score blanc. Un derby à oublier.