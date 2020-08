Maroc : Le contractant général Jet Contractors lève plus de 18 millions d’euros

L’acteur marocain national de référence en matière de réalisations « clé en main » de bâtiments à forte composante architecturale, Jet Contractors, vient de lever 18,3 millions d’euros (200 millions de DH) à travers une émission obligataire par appel public à l’épargne, annonce dimanche le groupe dans un communiqué.Le produit de cette émission, destiné à accompagner le plan de développement du groupe, s’inscrit dans la mise en œuvre d’une stratégie globale de transformation du Groupe visant à gagner en compétitivité et en capacités industrielles pour enclencher de nouveaux cycles de croissance pérenne, explique le groupe.

Structurée et menée à bien dans un contexte particulièrement difficile, cette opération a été marquée par un réel engouement de la part d’investisseurs qualifiés qui y ont souscrit sur une période de 3 jours du 11 au 13 août courant.

Adossées à des engagements financiers, les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire.

Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée marocain, réalisée par la Banque Conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global, devrait permettre à d’autres PME marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux.

Fondé en 1992, le Groupe Jet Contractors s’est progressivement doté de l’ensemble des outils et savoir-faire requis pour donner corps aux conceptions les plus complexes et gestes architecturaux les plus créatifs. L’intégration de l’essentiel de chaîne de valeur de l’activité bâtimentaire confère au groupe agilité, flexibilité et modularité tant dans la conception que la réalisation des solutions destinées à assurer la meilleure « value for money » pour ses partenaires.

Jet Contractors est cotée à la bourse des valeurs de Casablanca.

CRed Med Finance (RMF) est une banque d’affaires spécialisée dans les opérations de haut de bilan et dans la gestion d’actifs à travers Red Med Asset Management (RMAM).

Opérant dans les activités de Fusions-acquisitions (M&A) et d’Offres publiques de vente et d’achat (OPV/OPA) au Maroc et en Afrique, Red Med Finance, grâce à sa parfaite connaissance du marché de la dette, accompagne également ses partenaires dans la recherche de solutions de financement innovantes à des conditions optimales.