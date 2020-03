Maroc : Le bilan porté à 96 cas de contamination au coronavirus

Le Maroc compte 96 cas testés positifs au nouveau coronavirus que dix nouveaux cas aient été signalés ce samedi, a annoncé un communiqué du ministère marocain de la Santé, parvenu à APA.Ainsi, les régions Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat se trouvent en tête des régions touchées par l’épidémie avec 22 cas chacune, suivies des régions de Fès-Meknès (21 cas) Marrakech-Safi (10 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7 cas), Souss-Massa (6 cas) l’Oriental avec 4 cas, Beni-Mellal-Khenifra (2 cas) et les région Draa-Tafilalet et Guelmim-Oued Noun 1 cas chacune, précise le ministère, qui fait état de trois morts liés au Covid-19.

Le ministère informe aussi que la ressortissante française d’origine sénégalaise infectée par le virus s’est entièrement rétablie et quittera ce samedi l’hôpital, portant ainsi à trois le nombre de cas guéris.

Pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus, le Maroc a décrété l’état d’urgence sanitaire à partir d’hier vendredi et jusqu’à nouvel ordre.

« Il s’agit-là d’une mesure inévitable pour garder la situation sous contrôle », avait souligné jeudi un communiqué du ministère de l’intérieur.

L’état d’urgence sanitaire, précise la même source, ne signifie en aucun cas l’arrêt de l’activité économique mais plutôt le déploiement d’une série de mesures visant à réduire au maximum la circulation des citoyens à travers l’obligation de disposer d’un document officiel délivré par les agents d’autorité afin de pouvoir quitter son domicile.