Maroc : Le bilan porté à 44 cas de contamination au Covid-19

Le Maroc a enregistré mardi six nouveaux cas de contamination au coronavirus, ce qui porte le bilan à 44 cas, indique un communiqué du ministère de la santé.Les nouveaux cas confirmés ont tous été importés et ont été enregistrés à Tanger (2), Oujda (1), Rabat (1), Settat (1) et Guelmim (1), annonce le ministère.

Les 6 nouveaux cas confirmés s’ajoutent au cas annoncé dans la matinée, ce qui porte le total à 7 nouveaux cas enregistrés. Le bilan depuis le début s’élève à 44 cas de contamination au Coronavirus, dont 1 guéri et 2 décédés.

La propagation se poursuit, à un rythme plus ou moins similaire à celui des derniers jours. La majorité des cas recensés sont importés, le nombre de contaminations locales demeurant faible.

Le Maroc a pris une batterie de mesures pour enrayer la propagation du Covid-19 notamment la fermeture de l’espace aérien et maritime marocain devant les voyageurs, l’annulation des rassemblements et des manifestations sportives, culturelles et artistiques, la création d’un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, la suspension des cours dans les écoles et les universités, la fermeture provisoire des mosquées, la suspension des audiences dans les différents tribunaux du Royaume.

D’autres mesures ont été prises par les autorités compétentes dans le domaine des transports publics et la fermeture des espaces publics non nécessaires.