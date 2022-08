Maroc: le bilan de l’accident d’autocar grimpe à 23 morts

Le bilan de l’accident de l’autocar qui s’est renversé sur la route nationale n°11, qui relie les villes de Khouribga et Fqih Bensalah, ce mercredi matin, monte à 23 morts.L’accident qui a eu lieu, ce mercredi matin, au niveau de la commune de Boulanouare, dans la province de Khouribga, a fait 23 morts selon les autorités locales.

L’autocar assurait la liaison entre Casablanca et la région rurale d’Aït Aatab, près de la ville de Béni Mellal, au centre du Maroc.

Les blessés ont été évacués vers l’hôpital provincial de Khouribga et une enquête a été ouverte.

Les accidents de la circulation sont très fréquents et souvent meurtriers au Maghreb, où les routes sont réputées parmi les plus dangereuses au monde.

L’hécatombe routière persiste au Maroc avec plus de 3.500 morts par an. Les accidents de la route ne provoquent pas seulement des pertes humaines, mais ont également des conséquences économiques néfastes, leur facture dépassant 12 milliards de dirhams par an (1,2 milliard de dollars), soit 2,5% du PIB.