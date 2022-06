Maroc: La situation épidémiologique demeure « stable » (ministre)

La situation épidémiologique relative au Covid-19 au Maroc demeure stable depuis plus de 15 semaines, a assuré, mardi à Rabat, le ministre de la Santé et de la Protection sociale Khalid Ait Taleb, signalant l’absence de cas de décès et de cas graves. Le ministre, qui répondait à une question au parlement, a fait état d’une hausse des contaminations qui ont culminé mardi à 1.677 cas, notant que « ce qui est rassurant, c’est l’absence des cas graves et des décès, alors que le taux d’occupation des salles de réanimation est de 0,36% ».

C’est le sous-variant « Omicron BA.2 » qui est dominant actuellement au Maroc, a affirmé M. Ait Taleb, ajoutant que malgré le niveau de transmission actuel, le taux de létalité de ce variant a tendance à baisser proportionnellement au nombre des mutations.

Le ministre a imputé la recrudescence des cas positifs enregistrée ces derniers jours au Maroc à la levée des mesures préventives et au relâchement constaté aux rangs des citoyens, notamment le non-port des bavettes, ainsi qu’aux voyages et aux rassemblements qui augmentent à l’approche de la saison estivale.

Le Royaume a développé une immunité à la faveur, d’abord, de la campagne nationale de vaccination, puis à la suite des contaminations enregistrés, a relevé le responsable gouvernemental, précisant que « le virus s’avère donc nuisible à l’économie plus qu’à la santé ».

Le ministre a appelé les personnes vulnérables ayant reçu la troisième dose du vaccin anti-Covid-19 il y a plus de six mois à prendre la dose de rappel, insistant sur l’obligation de se faire vacciner pour les personnes qui ne l’ont pas encore fait.