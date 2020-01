Maroc : La Guinée ouvre un consulat général à Dakhla

La République de Guinée a ouvert ce vendredi un Consulat général à Dakhla (sud du Maroc), lors d’une cérémonie présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération africaine, Nasser Bourita, et son homologue guinéen, Mamadi Touré.

Lors d’un point de presse conjoint avec son homologue guinéen, M. Bourita a souligné que l’ouverture d’un consulat de la Guinée à Dakhla reflète une spécificité particulière dans les relations bilatérales historiques distinguées, qui se sont renforcées davantage par les visites du Roi Mohammed VI à Conakry en 2014 et 2017, et les visites du président Alpha Condé au Maroc ces dernières années, a souligné M. Bourita.

Rabat et Conakry ont établi des relations qui reposent sur de solides fondements historiques, des liens humanitaires forts et d’ententes autour de toutes les questions régionales, a-t-il poursuivi, notant que la Guinée a toujours eu une position constante, claire et positive quant à la question du Sahara marocain.

« La Guinée a toujours été aux côtés du Maroc dans toutes ses actions diplomatiques au sein de l’Union africaine (UA) et l’ONU’ », a-t-il expliqué, faisant savoir que ‘ »l’ouverture aujourd’hui d’un consulat s’inscrit dans la lignée de ces positions constantes, dès les débuts de ce conflit régional artificiel autour de la marocanité du Sahara ».

Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, a joué un rôle important dans le retour du Maroc à l’UA, étant donné que ce dernier était le président de cette organisation, a rappelé le ministre marocain.

De même, il a indiqué que l’ouverture de ce consulat permettra d’interagir avec la communauté guinéenne, de développer les relations économiques et commerciales et d’appuyer la présence des étudiants guinéens dans la région.

Au delà de sa portée politique et diplomatique, l’ouverture de cette représentation diplomatique constitue un moyen d’interaction économique, partant du fait que la ville de Dakhla constitue un véritable trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine, a poursuivi le ministre.

De son côté, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamadi Touré, a souligné que la décision d’ouvrir un consulat général à Dakhla est un acte souverain de la Guinée, qui concrétise de nouveau les positions constantes de son pays à l’égard la marocanité du Saraha à la fois au sein de l’ONU, de l’Union africaine (UA) et d’autres fora internationaux.

Il a, à cet égard, noté que l’ouverture du consulat général de la Guinée à Dakhla s’inscrit dans la continuité du raffermissement des relations bilatérales au service des intérêts communs des deux pays.

Le diplomate guinéen a, dans ce sens, réitéré la position ferme de son pays vis-à-vis de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume, faisant savoir que la Guinée continuera à soutenir la justesse de la position marocaine.

Cette représentation diplomatique aura pour mission de veiller au bien être des ressortissants guinéens et de défendre leurs intérêts dans les provinces du Sud du Royaume, a-t-il poursuivi, faisant remarquer que l’ouverture de ce consulat est « un exemple concret » des relations de coopération « distinguées » unissant le Maroc et la Guinée.

La Côte d’Ivoire avait ouvert en juin dernier un consulat honoraire à Laâyoune et en décembre, l’Union des Comores a inauguré un consulat général dans la même ville, en plus de la Gambie qui a ouvert son consulat général en début du mois à Dakhla.