Maroc: Interpellation d’un Franco-guinéen en vertu d’un mandat d’arrêt international

Les services sécuritaires de Tanger ont interpellé, dimanche, un Franco-guinéen de 27 ans, en exécution d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises suite à une affaire de constitution de bande criminelle et de tentative d’homicide volontaire.Le mis en cause, aux multiples antécédents judiciaires dans des affaires d’arnaque et d’escroquerie, a été interpellé dans un établissement hôtelier de la ville de Tanger, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’opération de pointage du suspect au niveau de la base de données d’Interpol a révélé qu’il faisait l’objet d’une notice rouge pour son implication présumée dans une tentative d’homicide volontaire à l’aide d’une arme à feu commise par les membres d’une bande criminelle à laquelle appartenait le suspect à Nantes (France).

Le prévenu a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, ajoute la même source, faisant savoir que les autorités françaises ont été avisées de cette interpellation, dans l’attente de l’examen de la procédure de son extradition.