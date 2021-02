Maroc : Incinération de plus de 20 tonnes de résine de cannabis

Une quantité de 20,19 tonnes de résine de cannabis, et de produits illicites et de contrebande, dont la valeur marchande est estimée à 20,3 millions d’euros (220,18 millions de dirhams), a été incinérée samedi à Dakhla au sud du Maroc.L’incinération a concerné 12,62 tonnes de tabac parfumé (maassel), 276.070 de paquets de cigarettes, 57,9 kg de tabac moulu et 1,2 Kg de cannabis (Kif), fait savoir la direction inter-régionale de Sud des douanes.

La destruction a porté également sur 10.000 capsules de café, 4.013 flacons de médicaments vétérinaires, 11.250 boites de comprimés médicaux et 8.300 boites de produits aphrodisiaques, précise la même source.

Ces produits, qui ont été saisis au cours des deux derniers mois par les différents services de sécurité de la région Dakhla-Oued Eddahab, ont été détruits en présence des représentants des autorités locales et des différents services de sécurité, sous le contrôle du parquet compétent.