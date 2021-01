Maroc : Des contrats-programmes pour relancer des secteurs vitaux impactés par la pandémie

Le gouvernement marocain a signé, mercredi à Rabat, cinq contrats-programmes relatifs pour relancer des secteurs vitaux affectés par la pandémie de la COVID-19.Ces secteurs concernent la restauration, la presse, les industries culturelles et créatives, les salles de sport privées et les crèches, ont été signés, mercredi à Rabat, en

Signés en marge de la 11ème réunion du comité de veille économique (CVE), ces contrats programmes comportent des mesures de soutien à caractère social et économique visant la préservation de l’emploi et l’appui en faveur de l’activité entrepreneuriale dans ces secteurs.

Selon le ministre de la Culture et des Sports, ces contrats-programmes visent à mettre en place un certain nombre de mesures de résilience qui permettront non seulement de soulager la trésorerie des entreprises, mais également de soutenir les salariés qui vont bénéficier d’une indemnité d’arrêt de travail temporaire, a-t-il relevé.