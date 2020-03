Maroc/Covid-19 : Suspension des cours dans l’ensemble des écoles et des universités

Le ministère marocain de l’éducation nationale a annoncé la suspension à partir de lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre, dees cours dans tous les établissements scolaires et universités et ce dans le cadre de la lutte contre la propagation éventuelle de l’épidémie du Covid-19.Cette décision concerne tous les établissements, maternelle, jardins d’enfants, préscolaire, primaire, secondaire, collégial, supérieur, privé ou public, général ou de formation professionnelle, indique vendredi un communiqué du ministère.

« Il ne s’agit pas de vacances exceptionnelles », ajoute-t-on de même source. Des cours à distance seront dispensés pour permettre aux élèves de suivre de chez eux les cours prévus ». Le ministère insiste sur la continuité pédagogique. Des packs pédagogiques devront être créés spécialement par les cadres et le corps enseignant.

Même les centres de formation ne relevant pas directement de l’Education nationale ainsi que les centres de formation de langues et tout centre d’apprentissage sont concernés, ainsi que les missions étrangères.

Depuis l’apparition de l’épidémie, sept cas testés positifs ont été enregistrés dans le Royaume, dont une patiente âgée de 89 ans, décédée mardi à Casablanca et un autre cas s’est entièrement rétabli de la maladie.