Maroc/Covid-19 : Mise garde contre l’utilisation non réglementaire des eaux usées

Le ministère marocain de l’intérieur a, dans une note adressée aux walis et gouverneurs des différentes régions du Royaume, met en garde contre l’utilisation non réglementaire des eaux usées et les risques de contamination qui en découlent.Dans le cadre du suivi de la pandémie du Covid-19, des études menées dans plusieurs pays ont démontré une possible présence de traces du génome de coronavirus dans les eaux usées issues des selles des personnes atteintes, lit-on dans cette note.

Ainsi, toute utilisation des eaux usées est fixée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi sur l’eau, le décret relatif à l’utilisation des eaux usées et l’arrêté fixant les normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation, souligne le ministère.

De ce fait, aucune eau usée ne peut être utilisée si elle n’a pas été préalablement reconnue épurée et conforme à la norme, insiste ladite note.

Pour éviter toute éventuelle propagation du coronavirus via ce canal, les gouverneurs sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour interdire toute utilisation non réglementaire des eaux usées, conclut la note.