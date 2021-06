Maroc/Covid-19: Le gouvernement annonce de nouvelles mesures d’allègement des restrictions

Le gouvernement marocain a annoncé lundi l’allègement des mesures de restriction sanitaire à partir du 1er juin, en tenant compte des résultats positifs enregistrés dans la courbe épidémique et au vu des progrès réalisés dans la campagne nationale de vaccination contre la pandémie de la Covid-19.Dans un communiqué, l’exécutif précise que ces mesures portent notamment sur l’autorisation des rassemblements et des activités dans des espaces fermés pour moins de 50 personnes, et les rassemblements et activités en open-space pour moins de 100 personnes, tout en disposant d’une autorisation délivrée par les autorités locales.

Ces mesures portent aussi sur le rehaussement de 75% de la capacité maximale autorisée des véhicules de transport public. Il s’agit aussi de la réouverture des théâtres, des salles de cinéma, des centres culturels, des musées, des monuments historiques, sans toutefois dépasser 50% de la capacité d’accueil, précise le communiqué.

Aussi, les salles de fêtes pourront fonctionner dans la limite de 50% de leur capacité, sans dépasser 100 personnes présentes en même temps.

Le gouvernement annonce aussi la réouverture des plages et des piscines publiques, dans le respect des mesures de distanciation physique. Les piscines ne pourront pas dépasser 50% de leurs capacités, fait savoir le communiqué.

Ces mesures ont été prises suite à l’amélioration de la situation épidémiologique et à la progression de la campagne de vaccination, précise la même source, ajoutant que le gouvernement exhorte les citoyens à respecter scrupuleusement les mesures de précaution.