Maroc/Covid-19 : Couvre feu nocturne à partir de samedi

Le ministère marocain de l’intérieur a annoncé, jeudi, l’interdiction des déplacements nocturnes entre 19H00 à 05H00 à compter de ce samedi, qui coincide avec le premier jour du mois béni du Ramadan, et ce dans le cadre du renforcement des mesures de l’état d’urgence sanitaire.Dans un communiqué, le ministère souligne qu’il est formellement interdit aux citoyens de se déplacer en dehors de leurs domiciles ou de se trouver sur la voie publique pendant cette plage d’horaire que ce soit à pied ou à bord de différents véhicules de transport, à l’exception des personnes travaillant ou exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels.

Lors de la période de l’interdiction du déplacement nocturne, il sera procédé à la suspension des autorisations de déplacement exceptionnelles, remises par les autorités locales ainsi que les autorisations de déplacement pour le travail, remises par les secteurs public et privé, précise la même source.

Les autorités locales et les services sécuritaires veilleront à l’application des mesures du contrôle strict à l’endroit de quiconque se trouvant sur la voie publique en dehors des restrictions annoncées dans le communiqué, sous peine de poursuites judiciaires dans le cadre des dispositions du décret-loi relatif à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, ajoute le ministère.

A ce jour, le Maroc compte 3568 cas testés positifs au Covid-19, dont 155 décès et 456 patients guéris entièrement de la maladie, selon les données fournies jeudi par le ministère de la Santé.