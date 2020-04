Maroc/Covid-19 : Casablanca dépasse le cap des 1000 cas testés positifs

La région de Casablanca-Settat compte désormais 1041 cas de contamination au coronavirus, selon les dernières statistiques fournies, ce samedi, par le ministère de santé, un chiffre effrayant qui appelle à redoubler d’efforts pour contenir l’épidémie.Ainsi, plus de 80% de ces cas sont situés à la ville de Casablanca. Sur l’ensemble du Maroc, plus d’un cas sur 5 est apparu dans la capitale économique. C’est dire la pression sanitaire qui s’exerce sur la ville.

La plupart des capacités d’hospitalisation ouvertes sont saturées. Mais il y a d’énormes capacités de réserve prêtes, telles que l’hôpital de la foire et ses 700 lits, ainsi que les hôpitaux militaires de campagne de Nouceur et de Benslimane et d’autres hôpitaux et cliniques privées.

Il va sans dire que l’hôpital de campagne installé sur la place de l’Office des foires et des expositions de Casablanca va alléger la pression qui pèse sur les structures sanitaires de la métropole économique.

L’hôpital, qui a nécessité un budget de 45 millions de DH (1 euro = 10,7 DH), occupe une superficie de 16.000 m² et est composé de quatre blocs comprenant plus de 700 lits. Il est doté d’un système d’aération, caméras, sanitaires (douches et toilettes)…

Une deuxième partie, installée à l’extérieure de cette structure, est réservée aux consultations des cas suspects du Covid-19.

Cet état de fait pousse à dire que le dispositif de sécurité à Casablanca doit être impérieusement renforcé et les forces de l’ordre sont appelées à faire montre de plus de fermeté pour faire respecter les mesures drastiques de confinement.

data-ad-slot="2140806877">