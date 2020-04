Maroc/Covid-19 : Campagne de sensibilisation sur l’élimination saine des masques de protection

Le ministère marocain de l’environnement lance une campagne pour sensibiliser le citoyen sur une élimination saine des masques usagés notamment en s’engageant à ne pas les jeter dans les rues et les espaces publics, en procédant à leur désinfection et en les découpant avant leur mise dans les sacs de poubelle, indique vendredi un communiqué du ministère parvenu à APA.Cette campagne intervient dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la propagation du coronavirus où le port des masques de protection est devenu obligatoire pour l’ensemble des citoyens autorisés exceptionnellement à se déplacer hors de leurs foyers. Ceci va engendrer une utilisation massive de ces masques estimée à des millions quotidiennement.

Après leur utilisation, les masques usagés représentent un danger pour la santé de la population et l’environnement en général. D’où la nécessité de les éliminer de manière sécurisée afin de limiter les risques de propagation du virus entre les citoyens et surtout auprès du personnel de propreté.

Cette opération comprend la diffusion d’une capsule de sensibilisation sur les chaînes de télévision, les stations de radio publiques et privées, sur les sites électroniques ainsi que sur les réseaux sociaux, fait savoir la même source.

Des affiches de sensibilisation relatives à cette problématique seront également éditées et diffusées en partenariat avec des acteurs du secteur privé et la société civile.

A signaler que dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de gestion des déchets ménagers, le département de l’environnement renforce le dispositif de coordination sur ce sujet, l’objectif étant, d’assurer le suivi des opérations de collecte et d’élimination des déchets ménagers, ainsi que la désinfection des conteneurs et des espaces publics.

Les collectivités locales et les sociétés spécialisées dans la gestion des déchets ménagers, ont été également incitées à sensibiliser les agents de propreté quant aux risques liés aux déchets, à mettre à leur disposition les outils et moyens de protection nécessaires et de veiller à l’application rigoureuse des règles d’hygiène générale, rappelle le communiqué.

style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-9760088965124508" data-ad-slot="2140806877">