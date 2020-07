Marche du FCC : « nous marchons pour qu’il n’y ait plus des arrestations arbitraires » (Shadary)

Le secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD) et cadre du Front Commun pour le Congo (FCC) a dit que la marche organisée ce jeudi 23 juillet par le FCC visait à dénoncer la « dérive dictatoriale » de l’actuel régime.

Emmanuel Ramazani Shadary, s’est exprimé à l’issue de la marche organisée à Kinshasa, à laquelle il a pris part aux côtés des autres cadres de la coalition FCC, pour dénoncer la dérive dictatoriale de Félix Tshisekedi.

« Nous marchons pour qu’il n’y ait plus des arrestations arbitraires, nous manifestons pour qu’il y ait suffisamment de l’ordre dans ce pays, nous marchons pour qu’on intimide plus les gens, nous marchons donc pour un Etat de droit parce que véritablement nous avons constaté qu’il y a déjà une dérive dictatoriale que nous dénonçons parce que nous sommes en coalition et nous sommes bien d’accord avec cette coalition », a déclaré Emmanuel Ramazani Shadary.

Le secrétaire permanent de la formation politique de Joseph Kabila, appelle également à la correction des dernières ordonnances présidentielles ayant abouti entre autres à la nomination de nouveaux membres à la Cour constitutionnelle, car dit-il, la procédure n’a pas été respectée.