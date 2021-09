Le tout puissant Augustin Kabuya, secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), invite les leaders de Lamuka a respecté les instructions du gouverneur Gentiny Ngobila sur la marche de l’opposition prévue, ce mercredi 29 septembre.

Le secrétaire général de l’UDPS, appelle Martin Fayulu et Adolphe Muzito à éviter d’engager un bras de fer avec le gouverneur de Kinshasa, mais plutôt de suivre de près les instructions données par le patron de la ville.

« J’ai bien suivi le gouverneur. Il n’a rien dit de mal. La marche n’a pas été interdite. Lamuka doit suivre les instructions du gouverneur en la matière. Il ne faut pas chercher à créer des incidents inutiles », a déclaré Augustin Kabuya, Secrétaire Général de l’UDPS.

Signalons que, samedi 25 septembre dernier, le Gouverneur de la ville province de Kinshasa Gentiny Ngobila, a communié avec les représentants des différents partis et plateformes Politiques en marge de la marche du mercredi 29 septembre. Après avoir brossé la situation sécuritaire de la ville notamment lors des marches politiques organisées par différents partis politiques, le 15 septembre dernier, et leurs conséquences sur les kinois, le gouverneur a annoncé la nécessité de circonscrire les zones réservées aux manifestations afin de permettre la sécurisation des citoyens, la fluidité du trafic routier et la protection des personnes et de leurs biens.

Pour rappel, Lamuka et NOGEC avaient prévu de débuter leur marche respective à partir de la Tshangu.