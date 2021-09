Répression violente de la marche de Lamuka, le président Martin Fayulu hausse le ton contre la police suite aux bavures observées, ce mercredi 15 septembre 2021.

Martin Fayulu dénonce les bavures policières, lors de la marche de Lamuka de ce mercredi 15 septembre à Kinshasa. Le président de l’ECiDé la dit dans une interview accordée à la presse après l’altercation avec les éléments de la police du général Sylvano Kasongo.

Répression violente de la marche du 15 septembre, Fayulu dit prendre à témoins la CPI et l’ONU. « On m’a fait tout ce qu’on peut faire, on m’a mis les doigts partout. J’ai été brutalisé vous l’avez vu. Ils ont cru qu’ils étaient plus forts que moi, tous ils n’ont pas pu. Ils voulaient que j’aille dans leur véhicule. J’ai dit vous n’arriverez pas. Ils n’arriveront jamais », a condamné Martin Fayulu leader de la coalition Lamuka.

Martin Fayulu, visiblement abattu par le comportement indigne de la police, a aussi, condamné la brutalité avec laquelle la police a réagi à l’endroit de plusieurs militants et sympathisants de Lamuka.

Le journaliste Patient Ligodi, présent dans le cadre de l’exercice de sa profession, a été molesté par quelques éléments de police.