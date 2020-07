Marche de LAMUKA : Gilbert Kankonde condamne la violation de l’État d’urgence par les organisateursPubli14

Le gouvernement condamne la violation de l’État d’urgence sanitaire par la coalition LAMUKA qui a organisé une marche à travers le pays.

Dans le compte rendu de la réunion des ministres présidée par Sylvestre Ilunga, lu par le ministre de l’intérieur, Gilbert Kankonde, l’exécutif central a condamné également la « volonté délibérée des organisateurs de cette marche à exposer la population à la contamination au Coronavirus ».

A cet effet, le gouvernement réaffirmé sa décision prise précédemment de « voir les auteurs de pareils actes être interpellés et traduits en justice ».

Par ailleurs, le gouvernement a pris acte de l’annulation des marches dans certaines provinces par respect à l’État d’urgence et a félicité la police pour « le professionnalisme ayant caractérisé ses actions sur terrain dans l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre public et de protection des personnes et de leurs biens ».

S’agissant de la marche du PPRD au soutien à Ronsard Malonda ce mardi, le gouvernement a pris acte du report annoncé par le communiqué du FCC par respect à l’État d’urgence sanitaire.