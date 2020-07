Marche de Lamuka contre Malonda : Bemba annonce sa présence parmi les manifestants lundi 13 juillet

L’opposant Jean Pierre Bemba, leader de la formation politique MLC, a annoncé sa présence pour ce lundi 13 juillet à la marche de protestation initiée par la coalition Lamuka pour dire non aux lois Minaku-Sakata et à la désignation de Ronsard Malonda comme président de la CENI.

Via un message téléphonique aux centaines de militants rassemblés au siège du MLC, situé sur l’avenue de l’enseignement à Kinshasa, ce samedi 11 juillet, Jean Pierre Bemba a appelé ses militants à respecter le caractère pacifique de la manifestation.

« Vous avez récemment suivi un député faire des propositions de loi contraire à la Constitution pour les réformes de la magistrature. C’était un mauvais schéma. En plus, vous savez que le MLC est victime depuis 2006, 2011, 2018 des résultats des élections. Mais celui qu’on propose comme président de la CENI c’est l’architecte des tricheries et des fraudes à la CENI » , a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « C’est pourquoi, nous Lamuka, nous disons que nous ne voulons pas de lui, nous voulons une personne neutre, honnête et qui va travailler pour l’intérêt du Congo et des Congolais. C’est-à-dire qui va donner les résultats qui reflètent le choix du peuple et non ceux qu’on lui a communiqués par quelqu’un. Nous voulons des vrais résultats ».

Rappelons tout de même que, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, a interdit toutes les manifestations à cause de la crise sanitaire qui sévit en RDC.