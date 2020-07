Marche anti Malonda : l’UDPS et Lamuka promettent de soutenir la prochaine marche CLC

Les marches succèdent aux marches pour protester contre l’entérinement par l’Assemblée nationale de Ronsard Malonda comme Président de la Ceni, mais également la réforme judiciaire du FCC.

L’avant-dernière était organisée par l’UDPS, le parti présidentiel, de Félix Tshisekedi. Puis la dernière, lundi dernier par Lamuka pour ce qui est des partis politiques de l’Opposition, où on a vu à l’œuvre les combattants de l’UDPS avec à l’avant-plan les motocyclistes appelés « wewas », blanchis sur le harnais des manifestations de contestation.

La prochaine marche, c’est celle du Comité laïc de coordination (CLC), une structure proche de l’Eglise catholique. Sous Kabila, le CLC s’était illustré par des appels à des marches pacifiques les dimanches, en partant des paroisses de l’Eglise Catholique et dont l’objectif était d’empêcher un troisième mandat de Joseph Kabila.

Pour sa prochaine marche pacifique actuelle, le CLC peut compter sur le soutien assuré de l’UDPS et de Lamuka. Augustin Kabuya, le Secrétaire général de l’UDPS avait déjà fait savoir que ses combattants iraient massivement prendre part aux marches pacifiques organisées par Lamuka, le CLC et toute autre organisation qui le ferait pour la même cause. D’où, le CLC qui, autrefois, limitait sa mobilisation uniquement au niveau des fidèles de l’Eglise Catholique pour ses marches anti-Kabila a, cette fois-ci, des appuis de poids côté partis politiques avec l’UDPS. Lamuka qui a des leaders très populaires comme le MLC Jean-Pierre Bemba Gombo qui était à la tête de la marche de LAMUKA de lundi dernier et qui a assuré qu’ils assisteraient à la marche du CLC avec la même détermination.

Source: Forum des As