Marche anti Malonda : l’AFDC de Bahati était dans la rue aux côtés d’autres partis de l’Opposition

Plusieurs mouvements de protestation contre l’entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI par l’Assemblée nationale ont eu lieu jeudi 09 juillet dernier sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo.

Les militants de l’Alliance de forces démocratiques du Congo –AFDC- de Modeste Bahati Lukwebo étaient aussi dans la rue aux côtés de ceux d’autres partis de l’Opposition, du parti au pouvoir, l’Union pour la démocratie et le progrès social-UDPS, ainsi que de la Société civile.

S’engageant dans la logique de la réforme de la CENI et du respect de la procédure légale devant conduire à la désignation du successeur de Corneille Naanga, le leader de l’AFDC a aussi mobilisé ses partisans à travers le pays pour sortir dans la rue et dire non à Ronsard Malonda, ancien secrétaire exécutif national de la CENI sous Corneille Naanga.

A Kinshasa, le bilan de cette marche interdite par les autorités fait état de trois manifestants tués par balles de la Police, selon Augustin Kabuya, secrétaire général de l’UDPS, exigeant du coup le départ du gouvernement de Norbert Kankonde, vice-Premier ministre de l’Intérieur et sécurité, membre de sa formation politique.