Une réunion de crise a été présidée lundi 1er août 2022 par le chef de l’Etat Félix Tshisekedi à la suite des manifestations dans les villes de l’Est du pays pour exiger le départ de la Monusco.

Il sied de noter que, la réunion a connu notamment la présence des présidents de deux chambres du parlement, du VPM de l’intérieur et de la sécurité. Kinshasa a, au cours de cette rencontre, décidé de réévaluer le plan de retrait échelonné de la mission Onusienne.

« Le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la Monusco en vue de réévaluer le plan de son retrait convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de Sécurité », dit le compte-rendu de la Présidence. Aucune date n’est dévoilée à ce stade pour la réévaluation dudit plan

Pour rappel, le plan de retrait progressif et échelonné de la Monusco est attendu à l’horizon 2024, conformément à la résolution 2556 du Conseil de Sécurité du 18 décembre 2020. Le document a été signé en septembre 2021 entre les autorités congolaises et la Monusco. Le plan a été par ailleurs approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces jours-ci, la Monusco s’est totalement retirée de deux régions à savoir le Kasaï et le Tanganyika.