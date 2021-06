Le ministre provincial de l’intérieur Alfani Idrissa Mangala, a été notifié par Kinshasa en vue d’assurer l’intérim à la tête de la province de Manieme. Dix jours après la destitution du gouverneur Auguy Musafiri et du vice-gouverneur Jean-Pierre Amadi, l’UDPS prend la gestion de la province.

.Alfani Idrissa Mangala, membre de la formation politique au pouvoir, le gouverneur intérimaire a promis de travailler pour l’intérêt de la province du Maniema.

« Je porte la tournée de cette province, je porte le développement de cette province, je porte l’avenir de cette province et je suis là pour réconcilier les filles et fils de cette province, mettre fin à cette léthargie politique qui s’est créée depuis un certain moment, nous sommes obligés de converger vers l’avenir de la province […] », a fait savoir Idrissa Mangala gouverneur i a de la province de Maniema.

« Nous ne sommes pas des parvenus dans l’échiquier politique de la province, nous nous sommes battus depuis longtemps pour instaurer l’Etat de droit dans cette province. J’incarne désormais l’avenir de cette province, tout ce que je disais en tant qu’opposant, je suis obligé de l’appliquer maintenant parce que j’ai la commande de cette province », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le gouverneur Auguy Musafiri Nkola Myoma et son adjoint Jean-Pierre Amadi, ont été destitué pour détournement de près de 123 000 USD à la suite d’un réquisitoire du procureur du parquet près la Cour de cassation.