Malte: le très critiqué Premier ministre Muscat fait ses adieux

Joseph Muscat, le chef du gouvernement maltais, accusé d’avoir interféré et protégé ses collaborateurs dans l’enquête sur le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia, fait ses adieux vendredi soir avant l’élection prévue ce week-end de son successeur.

Le Parti travailliste, sa formation de centre-gauche, a organisé un grand meeting politique, dans un palais des sports, au sud de La Valette, pour le « discours d’adieu » du Premier ministre, prévu à 20H00 locales (19H00 GMT), annoncé comme un évènement pour le petit archipel d’un demi-million d’habitants.

M. Muscat, 45 ans, arrivé au pouvoir en 2013 et réélu triomphalement en juin 2017 après avoir dû convoquer des législatives suite à des scandales impliquant des proches, a dû se résoudre le 1er décembre à annoncer son départ. Sous la pression de manifestations quotidiennes et de la famille Caruana Galizia qui l’accuse d’avoir protégé son chef de cabinet et ami d’enfance Keith Schembri.

La journaliste qui tenait un blog très suivi (Running Commentary) où elle dénonçait la corruption au plus haut niveau de l’élite politique et économique de l’archipel, avait péri le 16 octobre 2017, dans l’explosion de sa voiture piégée, un assassinat qui avait choqué toute l’Europe.

Moins d’une heure avant sa mort, elle écrivait encore sur son blog « Running Commentary »: « il y a des escrocs partout où l’on regarde, la situation est désespérée ».

A l’annonce de son départ, fixé au 12 janvier une fois son successeur élu, la famille Caruana et le parlement européen ont appelé M. Muscat à démissionner immédiatement mais, grâce au soutien de son parti et à une forte popularité liée à de spectaculaires performances économiques (+6,6% de croissance en 2018), il a réussi à se maintenir en poste.