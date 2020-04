Mali : second tour des législatives malgré le coronavirus

Le Mali a tenu le second tour des législatives ce dimanche 19 avril 2020, en dépit de la propagation du virus du Covid-19 et de l’insécurité notamment avec les attaques des Djihadistes dans le nord du pays.A l’entrée du centre de vote de Hamdallaye Marché, les électeurs sont soumis à un lavage des mains obligatoires, à une prise de température et au don d’un masque alternatif. Une initiative de l’Ong Asrad pour protéger les populations contre le covid-19, « compte tenu du danger que pourrait constituer ce scrutin en terme de propagation du coronavirus, nous avons jugé nécessaire de jouer notre partition en apportant des kits de lavage des mains et distribuer plus de 2000 masques gratuitement aux électeurs » dit Aboubacar Bah, responsable de l’ONG.

Dans ce centre de la commune 4 du district de Bamako, ou des milliers de personnes sont attendues, le personnel électoral a aussi pris ses précautions grâce aux efforts du gouvernement de les doter en masque et gels hydro alcooliques. « Contrairement au premier tour où n’avions pas de kits sanitaires ni de masques, cette fois-ci nous avons bénéficié de kits et de masques pour nous protéger » affirme Boubacar Sanogo, président de bureau de vote.

Un taux de participation encore plus faible?

Si le personnel électoral est satisfait des dispositions sanitaires prises par les autorités, il craint que le taux de participation ne soit plus faible qu’au premier tour ou le taux national était de 35%.

Les rares personnes à avoir accompli leur devoir citoyen aux premières heures de l’ouverture des bureaux de vote, sont satisfaits des mesures sanitaires prises. « Nous sommes venus voter dans le calme. Tout se passe bien, il y a une certaine distance entre les gens, on nous a donné des masques qu’on a portés et voter sans problèmes » se réjouit Fatoumata Sarré, électrice.

Le port des masques et le lavage des mains sont bien observés mais il reste à résoudre la difficile équation de la distanciation sociale. Des attroupements sont visibles au sein et en dehors des centres de vote.

