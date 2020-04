Mali: IBK annonce un plan de riposte de 500 milliards pour lutter contre le Covid-19

Pour compenser les pertes occasionnées par les mesures telles que le couvre-feu, la fermeture des marchés et super marchés avant 17 heures, la réduction du temps de travail dans l’administration, le chef de l’État, Ibrahim Boubacar Keïta, dans son adresse à la nation dans la nuit du 10 Avril a annoncé un effort financier de 500 milliards de FCFA.Face à la « récession » qui guette le pays suite à la pandémie du coronavirus, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris des mesures fortes pour soutenir l’économie et les ménages maliens notamment les plus vulnérables avec une enveloppe de 500 milliards de Fcfa.

Pour donner le bon exemple, le président a annoncé qu’il renonçait lui-même à trois mois de salaire, deux mois pour son premier ministre et un mois pour les autres ministres du gouvernement. En plus de ces efforts, il a promis que « toutes les allocations budgétaires seront revues à la baisse ».

Pour soulager les ménages vulnérables, le chef de l’État a annoncé la mise en place d’un fonds spécial de 100 milliards de Fcfa. Des ménages qui bénéficieront également de la distribution de 56 mille tonnes de céréales.

Des mesures qui vont aussi soulager les importateurs qui verront une diminution des taxes douanières sur les produits de premières nécessité.

En ce qui concerne les factures d’électricité et d’eau, les ménages vulnérables sont acquittés de paiement des mois d’avril et mai. Un fonds de 20 milliards est aussi annoncé pour voler au secours du secteur privé afin de « sauver les emplois » selon le chef de l’État.

Outre les mesures économiques, le président a annoncé le lancement du programme « un malien, un masque ». Il a aussi annoncé la livraison de 20 millions de masques dans les semaines à venir. Les entreprises de textiles ont été invitées à produire des masques locaux pour combler le déficit.

