Mali: affrontements entre enseignants et policiers à Bamako

Une marche d’enseignants maliens a dégénéré, mercredi à Bamako, entraînant des échauffourées entre manifestants et policiers.Démarrée sans incident entre la Bourse du Travail et le Monument de l’Indépendance, la marche a viré à l’affrontement entre enseignants et forces de l’ordre venues pour sa sécurisation.

Cette marche faisait suite à l’échec des négociations entre le gouvernement et le collectif des syndicats d’enseignants, ouvertes le 9 mars dernier. Les manifestants réclament l’application sans délai de l’Article 39 de la loi portant statut du personnel enseignant de l’enseignement secondaire, fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale.

Les manifestants scandaient des slogans hostiles au gouvernement et notamment au Premier ministre.

En cessation totale des cours depuis trois mois, les enseignants maliens étaient à leur troisième manifestation pour l’application stricte de cette loi portant statut du personnel enseignant, et cela fait plus de trois mois que les élèves sont à la maison.