Mali: 33 terroristes neutralisés à Mopti par la force Barkhane, (Macron)

Quelque 33 terroristes ont été neutralisés samedi matin dans la région de Mopti au Centre du Mali, lors d’une opération de la force française Barkhane qui a également libérer des gendarmes maliens jusque-là retenus en otage, a annoncé le président Emmanuel Macron devant la communauté française en Côte d’Ivoire où il effectue une visite officielle de 72 heures.« Cette lutte, nous la poursuivrons au Sahel et je sais combien de fois nos forces françaises positionnées en Côte d’Ivoire jouent un rôle important » a déclaré Emmanuel Macron, ajoutant « je veux ici, vous redire ma détermination à poursuivre ce combat ».

« Nous avons eu des pertes, nous avons eu aussi des victoires. Ce matin grâce à l’engagement de nos soldats et de l’opération Barkhane, nous avons pu neutraliser dans la région de Mopti 33 terroristes, fait un prisonnier et libéré des gendarmes maliens qui étaient jusqu’alors pris en otage », a-t-il annoncé, sans plus de détails.

« Ce succès considérable », a conclu le président français, « c’est l’engagement de nos forces, c’est le soutien que nous apportons au Mali, à la région, à notre propre sécurité ».

Peu après son arrivée vendredi soir à Abidjan, le chef de l’Etat français Emmanuel Macron a dans un discours aux soldats français du 43ᵉ bataillon d’infanterie de marine (43è BIMA) au camp militaire de Port-Bouët dans le Sud d’Abidjan, insisté sur le rôle d’appui de l’armée à la lutte internationale menée dans le cadre de l’opération Barkhane au Sahel.

« Je souhaite que nous puissions donner une nouvelle profondeur, de nouveaux engagements, une nouvelle force à cette opération pour gagner ce combat indispensable à la stabilité et à la sécurité du Sahel, plus largement de toute la région et aussi de l’Europe », avait affirmé M. Macron selon qui « si nous laissons prospérer la menace, elle nous touchera aussi. »