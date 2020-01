Mali: 3 Casques bleus belges blessés dans l’explosion d’une mine

Trois Casques bleus belges ont été blessés vendredi lors de l’explosion d’un engin artisanal (IED) au passage de leur véhicule à 5 kilomètres de leur camp de Gao, grande ville du nord-est du Mali, a-t-on appris auprès de l’ONU et du gouvernement belge.

« Ce vendredi 24 janvier 2020 à 18H09 heure belge (17H09 GMT et locales), un véhicule a roulé sur un IED (engin explosif improvisé) dans le nord du Mali. Trois soldats belges ont été blessés », a indiqué à Bruxelles le ministère belge de la Défense.

« Un militaire a été transféré dans un hôpital français à Gao. Il va subir une intervention aux pieds. Les deux autres militaires (l’un des deux avec un bras cassé) ont été soignés sur place », selon le communiqué. « Les trois militaires sont dans un état stable, leur pronostic vital n’est pas engagé ».

L’incident s’est produit à « environ 5 km du camp de Gao », a expliqué à l’AFP Olivier Salgado, porte-parole de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma).

« Le plus grièvement touché a été évacué par hélicoptère, les deux autres plus légèrement blessés par ambulance », a-t-il ajouté, précisant qu' »une force d’intervention rapide a été déployée sur les lieux pour sécuriser le périmètre et les opérations ».

Deux militaires belges de la Minusma ont été blessés au Mali le 1er janvier lorsque leur véhicule a roulé sur un engin explosif artisanal, selon le ministère belge.

